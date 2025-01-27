Воспитательница получила травму в СРЦ в Приморье

Отметим, что на минувшей неделе произошли и другие несчастные случаи. Так, студентка Владивостокской таможенной академии погибла в ДТП на территории порта. Кроме того, 51-летний механик рефрижераторных установок ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» оказался мертвым в трюме судна. Причины смерти выясняются.