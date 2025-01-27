Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воспитательница получила травму в СРЦ в Приморье

Дело расследуют сотрудники профсоюза.

Источник: Комсомольская правда

Воспитательница в социально-реабилитационном центре в Артеме получила травму. Она обратилась к медикам, дело рассматривают сотрудники профсоюза, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Отметим, что на минувшей неделе произошли и другие несчастные случаи. Так, студентка Владивостокской таможенной академии погибла в ДТП на территории порта. Кроме того, 51-летний механик рефрижераторных установок ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» оказался мертвым в трюме судна. Причины смерти выясняются.

Также 54-летний водитель-экспедитор ООО «Поволжье-Транс» почувствовал себя плохо во время выполнения коммерческого заказа. Его госпитализировали.

Ранее «КП» писала о мужчине, который на работе погиб от попавших в него щепок.

несчастный случай