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ГАИ Бреста нашла и задержала 85-летнего водителя, который сбил женщину и скрылся

В Бресте 85-летний водитель наехал на женщину и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте пожилой водитель жестко сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 28 января примерно в 13.00 часов. предварительно установлено, что 85-летний водитель «Хонды» на перекрестке улицы Маяковского с улицей Комсомольской поворачивал направо и не пропустил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В итоге брестчанка 1974 года рождения попала под колеса иномарки, ее позднее доставили в больницу для оценки здоровья.

При этом пожилой водитель авто даже не остановил и с места происшествия скрылся. Его удалось оперативно найти и задержать сотрудниками ГАИ.

Тем временем трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе.

А еще фура и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Борисове.