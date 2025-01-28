ГАИ Бреста нашла и задержала 85-летнего водителя, который сбил женщину и скрылся

В Бресте пожилой водитель жестко сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 28 января примерно в 13.00 часов. предварительно установлено, что 85-летний водитель «Хонды» на перекрестке улицы Маяковского с улицей Комсомольской поворачивал направо и не пропустил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В итоге брестчанка 1974 года рождения попала под колеса иномарки, ее позднее доставили в больницу для оценки здоровья.
При этом пожилой водитель авто даже не остановил и с места происшествия скрылся. Его удалось оперативно найти и задержать сотрудниками ГАИ.
Тем временем трактор опрокинулся, столкнувшись с фурой на трассе в Минском районе.
А еще фура и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Борисове.