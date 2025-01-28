ГАИ Бреста нашла и задержала 85-летнего водителя, который сбил женщину и скрылся

Авария произошла 28 января примерно в 13.00 часов. предварительно установлено, что 85-летний водитель «Хонды» на перекрестке улицы Маяковского с улицей Комсомольской поворачивал направо и не пропустил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В итоге брестчанка 1974 года рождения попала под колеса иномарки, ее позднее доставили в больницу для оценки здоровья.