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Мужчина упал в вентиляционную шахту жилого дома на Богатырском проспекте

Его пытаются спасти экстренные службы.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 января, мужчина провалился в вентиляционную шахту в жилом доме на Богатырском проспекте. Обычно туда проваливаются домашние животные, чаще всего это кошки. Об инциденте «Комсомольской правде в Петербурге» рассказали в пресс-службе администрации Приморского района.

— На месте работают спасатели и пытаются извлечь мужчину, — уточнили в пресс-службе администрации.

По предварительной информации известно, что мужчина свалился в шахту в районе 16:00.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о петербуржце, выпившего средство от вшей. Мужчине не прочитал инструкцию к применению чемеричной воды, которую используют для наружного применения. Вместо этого он выпил лекарственную жидкость. В итоге его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Предположительно мужчина выпил средство от вшей по рекомендациям из Интернета.