Мужчина упал в вентиляционную шахту жилого дома на Богатырском проспекте

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о петербуржце, выпившего средство от вшей. Мужчине не прочитал инструкцию к применению чемеричной воды, которую используют для наружного применения. Вместо этого он выпил лекарственную жидкость. В итоге его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Предположительно мужчина выпил средство от вшей по рекомендациям из Интернета.