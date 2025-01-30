Утечка данных «убийцы ChatGPT»: эксперты раскрыли уязвимости DeepSeek

Что говорят об утечке эксперты по кибербезопасности
Как рассказал Новостям Mail киберэксперт, аналитик L2 GSOC компании «Газинформсервис» Андрей Жданухин, китайский чат-бот с искусственным интеллектом DeepSeek оставил без защиты одну из своих критически важных баз данных, что привело к утечке более миллиона записей. В открытый доступ попали следующие типы данных: история переписок пользователей с нейросетью, секретные ключи и части API, данные бэкенда и другие конфиденциальные сведения.
По словам Жданухина злоумышленники могли получить конфиденциальную информацию и чувствительные данные, как пользователей, так и компаний. Многие полагаются на нейросети, перекладывая на них часть рутинных задач: от сортировки и оформления списка сотрудников компании до помощи в написании кода ПО или приложения. В чат-бот поступают настоящие данные, так как пользователи считают, что «в этом чате их не подслушивают», указывает киберэксперт.
Инцидент затрагивает всю глобальную аудиторию пользователей DeepSeek, вне зависимости от их расположения или национальности. Поэтому в утечке могут храниться данные частных лиц или компаний из разных стран, США, России и даже Китая, которые использовали сервисы DeepSeek.
Генеральный директор информационного агенства TelecomDaily Денис Кусков в контексте инцидента с утечкой данных DeepSeek обращает внимание на «информационную войну» между ChatGPT и DeepSeek. По словам Кускова разработчик китайского ИИ-стартапа сильно подвинул ChatGPT и акции крупнейших IT-компаний США упали не зря.
«Утечка данных — сложный момент, ранимый для пользователей. Во-первых, нужно понять, какие данные были скомпрометированы. Фамилии, телефоны, пароли или еще что-то», комментирует ситуацию Кусков, отмечая оперативность реакции компании по устранению угрозы. «Скорость реакции не имеет никакого значения, так как конечная цель атаки на DeepSeek уже достигнута», оппонирует ему Жданухин.
«С полученной информацией последующие атаки смогут проходить уже и без уязвимости, и без участия DeepSeek. Инцидент напоминает о том, что работа с конфиденциальными данными — очень важный шаг, нужно уделять особое внимание вопросам кибербезопасности и обеспечению защиты данных пользователей, особенно когда дело касается передовых продуктов, таких как стартап с применением ИИ», говорит Андрей Жданухин.
Как базу данных китайской нейросети DeepSeek нашли в открытом доступе
Сумасшедшая популярность привлекла внимание к DeepSeek специалистов американской компании Wiz, которая занимается обнаружением рисков для безопасности облачных сервисов.
Сотрудники Wiz, «желая оценить уровень внешней безопасности китайского стартапа и выявить потенциальные уязвимости», нашли в открытом доступе базу данных ClickHouse, связанную с DeepSeek.
«Экспозиция включает в себя более миллиона строк лог-потоков, содержащих историю чатов, секретные ключи, сведения о серверной части и другую высокочувствительную информацию. Исследовательская группа Wiz немедленно и ответственно раскрыла проблему DeepSeek, которая оперативно обеспечила разоблачение», — говорится в пресс-релизе Wiz.
Утечка, обнаруженная в китайской версии ИИ, подтвердила опасения экспертов о том, что использование ИИ может быть сопряжено с угрозами безопасности.
«По мере того как ИИ становится неотъемлемой частью бизнеса по всему миру, отрасль должна осознавать риски, связанные с обработкой конфиденциальных данных, и внедрять методы обеспечения безопасности наравне с теми, которые требуются поставщикам общедоступных облачных сервисов и крупным поставщикам инфраструктуры», — резюмировали исследователи Wiz.
Последствия утечки данных DeepSeek
Информацию о «дыре» в системе безопасности бесплатного китайского чат-бота DeepSeek-R1 обнародовали сразу же после его оглушительного успеха на рынке и обвала акций крупнейших мировых гигантов, занятых разработками искусственного интеллекта. Китайский чат-бот, создание которого обошлось всего в $5,6 млн, «обесценил» многомиллионные вложения в нейросети конкурентов, например, передовой версии ChatGPT от американской компании OpenAI.
Китайскую языковую модель DeepSeek-R1 только успели презентовать в конце января 2025 года, как она обошла по популярности ChatGPT. Приложение стало самым загружаемым на Android и iOS. Чат-ботом начали пользоваться миллионы людей, а акции технологических гигантов — создателей других нейросетей — рекордно упали в цене.