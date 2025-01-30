Утечка данных «убийцы ChatGPT»: эксперты раскрыли уязвимости DeepSeek

По словам Жданухина злоумышленники могли получить конфиденциальную информацию и чувствительные данные, как пользователей, так и компаний. Многие полагаются на нейросети, перекладывая на них часть рутинных задач: от сортировки и оформления списка сотрудников компании до помощи в написании кода ПО или приложения. В чат-бот поступают настоящие данные, так как пользователи считают, что «в этом чате их не подслушивают», указывает киберэксперт.