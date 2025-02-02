Мужчина внезапно умер в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде

«Иногда смерть настигает внезапно, а иногда мы просто игнорируем тревожные “звоночки” и факторы: малоподвижный образ жизни, вредные привычки и повышенное артериальное давление», — предупредил он, отметив, что без лечения истончённая ткань просто не выдерживает давления крови и сердце разрывается.