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Мужчина внезапно умер в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде

Возможно, у него случился инфаркт.

Источник: РИА "Новости"

Человек внезапно умер в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде 1 февраля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале «Бокал прессека» Алексей Никонов.

Трагичный момент попал на камеру домофона. Причины пока неизвестны.

При этом Никонов показал, как на вскрытии выглядит сердце инфарктника.

«Иногда смерть настигает внезапно, а иногда мы просто игнорируем тревожные “звоночки” и факторы: малоподвижный образ жизни, вредные привычки и повышенное артериальное давление», — предупредил он, отметив, что без лечения истончённая ткань просто не выдерживает давления крови и сердце разрывается.

Ранее арзамасские врачи спасли от инфаркта 33-летнего парня.

несчастный случай