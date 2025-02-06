В гостинице Магадана был задержан вахтовик-дебошир из Иркутска

В гостинице Магадана был задержан вахтовик из Иркутска, который вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам заведения. Информация об инциденте поступила в Росгвардию, которая оперативно отреагировала на вызов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы Росгвардии Магаданской области, инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Администрация гостиницы на улице Пролетарской обратилась за помощью к правоохранителям для разрешения конфликта с одним из гостей. Вахтовик, находясь в холле отеля, начал скандалить, проявляя агрессивное поведение: он размахивал руками, громко кричал и пытался спровоцировать драку, оскорбляя персонал гостиницы.
Несмотря на неоднократные требования сотрудников Росгвардии успокоиться, мужчина не отреагировал на предупреждения. Правоохранители вновь призвали его прекратить противоправные действия и предупредили о возможном применении физической силы и спецсредств. Однако он продолжал сопротивляться, в результате чего был задержан и надеты наручники.
Задержанный, родившийся в 1977 году, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.