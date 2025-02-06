В гостинице Магадана был задержан вахтовик-дебошир из Иркутска

В гостинице Магадана был задержан вахтовик из Иркутска, который вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам заведения. Информация об инциденте поступила в Росгвардию, которая оперативно отреагировала на вызов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.