Жители нескольких уфимских домов лишились холодного водоснабжения

Сегодня утром, 7 февраля, десятки жителей Уфы лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
В районе дома № 19 по улице Шумавцова произошла утечка из земли. Для проведения ремонта с 10:00 был отключен водопровод диаметром 200 миллиметров.
Таким образом, без холодной воды остались объекты по адресам:
— улица Нежинская 37, 39;
— Победы 9/3;
— Шумавцова 19.
«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.
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