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Жители нескольких уфимских домов лишились холодного водоснабжения

В Уфе в четырех домах отключили холодную воду из-за утечки из земли.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 7 февраля, десятки жителей Уфы лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

В районе дома № 19 по улице Шумавцова произошла утечка из земли. Для проведения ремонта с 10:00 был отключен водопровод диаметром 200 миллиметров.

Таким образом, без холодной воды остались объекты по адресам:

— улица Нежинская 37, 39;

— Победы 9/3;

— Шумавцова 19.

«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.

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