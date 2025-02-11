Жителю Челябинской области дали 19 лет за госизмену и диверсию

Приговор огласил Центральный окружной военный суд.
Все началось в октябре 2022 года, когда мужчина вступил в террористическую организацию и оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
«Это выразилось в совершении диверсии путем поджога объекта транспортной инфраструктуры Челябинской области в мае 2023 года, а также попытке осуществления террористического акта в отношении объекта Минобороны России в июне того же года», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по региону Татьяна Соснина.
В итоге предатель признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), частью 1 статьи 281 (диверсия), а также статьей 275 (государственная измена) Уголовного кодекса РФ.
Ближайшие пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть — 14 лет — в колонии строго режима.