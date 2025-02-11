Жителю Челябинской области дали 19 лет за госизмену и диверсию

«Это выразилось в совершении диверсии путем поджога объекта транспортной инфраструктуры Челябинской области в мае 2023 года, а также попытке осуществления террористического акта в отношении объекта Минобороны России в июне того же года», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по региону Татьяна Соснина.