Волгоградца осудили за убийство двух таксистов тридцатилетней давности

В ходе рассмотрения дела суд признал собранные волгоградскими следователями доказательства достаточными и признал 60-летнего местного жителя виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ст. 102 УК РФ (в редакции УК РСФСР — «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений»), сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Волгоградской области.
В ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что в июле и августе 1993 года обвиняемый совершил убийство двух водителей такси.
В первом случае причиной преступления стала якобы высокая плата за проезд, запрошенная таксистом, а во втором — отказ водителя довезти подозреваемого до нужного места.
При этом тело одного из водителей такси с огнестрельным ранением головы было найдено недалеко от Центрального стадиона Волгограда. Вторую жертву с аналогичными ранениями обнаружили в лесопосадке частного сeктора по улице Хиросимы.
Как отметили в региональном СК, силовики смогли выйти на след убийцы благодаря отпечаткам его пальцев, обнаруженным 31 год назад в автомобиле одного из потерпевших.
По приговору суда следующие 11 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.