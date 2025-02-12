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Волгоградца осудили за убийство двух таксистов тридцатилетней давности

Жителя Волгограда приговорили к 11 годам лишения свободы за убийства, совершенные 31 год назад.

В ходе рассмотрения дела суд признал собранные волгоградскими следователями доказательства достаточными и признал 60-летнего местного жителя виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ст. 102 УК РФ (в редакции УК РСФСР — «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений»), сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Волгоградской области.

В ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что в июле и августе 1993 года обвиняемый совершил убийство двух водителей такси.

В первом случае причиной преступления стала якобы высокая плата за проезд, запрошенная таксистом, а во втором — отказ водителя довезти подозреваемого до нужного места.

При этом тело одного из водителей такси с огнестрельным ранением головы было найдено недалеко от Центрального стадиона Волгограда. Вторую жертву с аналогичными ранениями обнаружили в лесопосадке частного сeктора по улице Хиросимы.

Как отметили в региональном СК, силовики смогли выйти на след убийцы благодаря отпечаткам его пальцев, обнаруженным 31 год назад в автомобиле одного из потерпевших.

По приговору суда следующие 11 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.