Высадка школьниц из нижегородского автобуса закончилась проверкой СК

Об этом заявили в информационном центре Следкома РФ. Согласно сообщениям, водитель общественного транспорта без объяснения причин высадил из автобуса четырех школьниц, не позволив им доехать до своей остановки. Следственный комитет начал выяснять все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.