Дракой и стрельбой закончился конфликт в Астане

Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел, предположительно из травматического оружия, в сторону оппонента, после чего скрылся.
«В результате инцидента пострадал 41-летний житель города, который получил телесные повреждения. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции района Алматы по подозрению в совершении данного преступления установили личность правонарушителя. Им оказался 27-летний гражданин, который дал признательные показания. Пистолет, который признан по уголовному делу вещественным доказательством, был изъят. По данному факту зарегистрировано уголовное дело».Пресс-служба ДП Астаны.
Стрелявший задержан и водворен в изолятор временного содержания.
«Департамент полиции Астаны предупреждает всех граждан, незаконно хранящих травматическое оружие, незамедлительно сдать его в органы внутренних дел по месту жительства», — заключили в пресс-службе.