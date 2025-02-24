Школьник из Башкирии попал в реанимацию после отравления алкоголем

В Нефтекамске 15-летний подросток оказался в реанимации. Мальчика доставили в больницу с токсикологическим отравлением. Оказалось, что юноша выпил алкоголь.
Как рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин в социальных сетях, пациента удалось стабилизировать.
— Врачи добились положительной динамики и сегодня утром перевели его в детское отделение, — уточнил министр.
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