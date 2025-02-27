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В Октябрьском 8-летней девочке, которую покусала собака, заплатят 150 тысяч рублей компенсации

Укушенной собакой девочке из Башкирии выплатят 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии сообщила о завершении судебного разбирательства по делу о нападении собаки на 8-летнюю девочку в Октябрьском. Летом прошлого года на улице Севастопольской ребенок стал жертвой агрессивного животного, которое укусило ее за различные части тела.

Как установило надзорное ведомство, владелец собаки не принял мер по обеспечению безопасности окружающих. В связи с этим прокуроры обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

Инстанция удовлетворила требования, обязав хозяина собаки выплатить пострадавшей девочке 150 тысяч рублей. Кроме того, владелец животного был привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил содержания животных». Его оштрафовали на десять тысяч рублей.

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