Обвиняемый в поставке оружия для теракта в «Крокусе» пытался скрыться

«Настоящее уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку), по факту совершения террористического акта в концертном зале “Крокус сити холл”. В одном производстве с настоящим уголовным делом соединены несколько уголовных дел. 19 апреля 2024 года обвиняемый Аушев Д. М. объявлен в розыск. 19 июня 2024 года задержан Аушев Д. М., и в этот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 3 ст. 222, п. “а” ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретения и сбыт огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — сказано в одном из документов, имеющихся в деле.