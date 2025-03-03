Мужчина и женщина погибли при пожаре на даче в Перми

В Перми в ходе тушения пожара в Кировском районе города нашли тела мужчины и женщины, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Дача в Кировском районе Перми загорелась в ночь с 1 на 2 марта. Во время тушения пожарные нашли тела двоих погибших — женщины 1980 года рождения и мужчины, личность которого ещё не установлена. По факту гибели людей следователи начали процессуальную проверку.
Как сообщают в краевом следственном управлении, предварительной причиной пожара считают неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печного отопления.
Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
В начале февраля пожар в частном доме в Камской долине унёс жизни двух женщин и двоих детей — представителей сразу трёх поколений одной семьи. Подробнее о трагедии — в материале perm.aif.ru.