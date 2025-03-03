Мужчина и женщина погибли при пожаре на даче в Перми

Дача в Кировском районе Перми загорелась в ночь с 1 на 2 марта. Во время тушения пожарные нашли тела двоих погибших — женщины 1980 года рождения и мужчины, личность которого ещё не установлена. По факту гибели людей следователи начали процессуальную проверку.