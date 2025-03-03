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Мужчина и женщина погибли при пожаре на даче в Перми

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи.

Источник: Следственный комитет РФ

В Перми в ходе тушения пожара в Кировском районе города нашли тела мужчины и женщины, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Дача в Кировском районе Перми загорелась в ночь с 1 на 2 марта. Во время тушения пожарные нашли тела двоих погибших — женщины 1980 года рождения и мужчины, личность которого ещё не установлена. По факту гибели людей следователи начали процессуальную проверку.

Как сообщают в краевом следственном управлении, предварительной причиной пожара считают неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печного отопления.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

В начале февраля пожар в частном доме в Камской долине унёс жизни двух женщин и двоих детей — представителей сразу трёх поколений одной семьи. Подробнее о трагедии — в материале perm.aif.ru.

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