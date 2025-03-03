Изъято около 750 г психотропа. В Минске задержан наркозакладчик

Известно, что мужчина около года назад приехал в столицу из небольшого населенного пункта, чтобы стать программистом. Однако вместо этого он начал употреблять психотропы и устроился закладчиком в теневой наркомагазин. Молодой человек по заданию интернет-наркомаркета привозил из-за границы крупные партии психотропа, которые в последующем делил на мелкие дозы и раскладывал по тайникам на территории столицы. В квартире, которую задержанный арендовал в столице, оперативники обнаружили и изъяли около 750 г особо опасного психотропного вещества мефедрона, а также весы, зип-пакеты и изоленту.