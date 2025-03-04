Десять повседневных продуктов подорожали в Башкирии

В Башкирии подорожали продукты. С начала года сильнее всего выросла стоимость килограмма картофеля. Жителям республики, по данным Башстата, картофель теперь обойдется в среднем 54,14 рубля, что на 15,1% больше, чем было ранее.
На втором месте оказалась белокочанная капуста, которая подорожала на 13,4%, достигнув 45,65 рублей за кило. Третью строчку заняла морковь. Килограмм овоща сейчас стоит 39,41 рубль, что на 13% дороже, чем было в начале года.
Также в списке подорожавших продуктов оказались водка, репчатый лук, яблоки, рыба замороженная, макаронные изделия, маргарин и вареная колбаса.
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