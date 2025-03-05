Скандал в школе № 42 Краснодара: родители двух учеников заявили о сексуальном буллинге

Поводом для такой расправы послужил, по ее словам, тот факт, что сын показал матери ученический чат. В нем дети не только использовали ненормативную лексику, но и обменивались фотографиями порнографического характера. При этом администратором чата, как утверждает женщина, является классный руководитель. Она же публикует там задания для учеников.