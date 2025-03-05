Скандал в школе № 42 Краснодара: родители двух учеников заявили о сексуальном буллинге

В Краснодаре департамент образования и следственные органы организовали проверку по ситуации в школе № 42, учеников которой обвинили в недозволительном поведении.
Анастасия Сергеева, мать одного из учеников 9 класса, рассказала, что уже на протяжении несколько лет ее сын подвергается буллингу в школе. По словам женщины, в него постоянно кидают вещи, вплоть до половых тряпок. А недавно ситуация вообще «пошла по беспределу».
«Один мальчик расстегнул моему сыну ширинку, а другой снимал происходящее на телефон», — сообщила женщина.
Поводом для такой расправы послужил, по ее словам, тот факт, что сын показал матери ученический чат. В нем дети не только использовали ненормативную лексику, но и обменивались фотографиями порнографического характера. При этом администратором чата, как утверждает женщина, является классный руководитель. Она же публикует там задания для учеников.
То, что мальчик показал матери переписку, учитель, со слов женщины, назвала «стукачеством».
Несколькими днями ранее обнародовался еще один скандал из школы № 42. Майя Лесовская, мать 15-летней ученицы, рассказала СМИ о буллинге в отношении ее дочери и угроз сексуального характера. Решить конфликт внутри стен учебного заведения не удалось. А когда о нем стало известно благодаря публикациям журналистов, директор, по словам матери, подала против нее иск о защите чести и достоинства.
«Я, Лесовская Майя Николаевна, защищая свою дочь от угроз сексуального характера, оскорблений и унижений, вместо поддержки и защиты в школе столкнулась с иском от директора школы № 42 Арсеньевой Любови Георгиевны на сумму 1000000000 рублей за то, что вынесла нашу ситуацию, которая длится с октября 2024 года в публичное пространство», — сообщила в своих социальных сетях Майя Лесовская.
В отношении Лесовской подали иски и родители мальчиков, которые, как уверена мать, и организовали буллинг ее дочери. Они требуют публичных извинений и компенсацию морального вреда в сумме 400 тысяч рублей (по 100 тысяч рублей на каждого ребенка).
При этом отец 15-летней девочки в данный момент проходит службу в зоне СВО.
Тем временем на ситуацию в краснодарской школе № 42 обратили внимания правоохранительные органы.