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В Приморье ищут мужчину, бросившего на автостоянку два коктейля Молотова

В Артеме разыскивают мужчину, бросившего на автостоянку два коктейля Молотова.

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. В Артеме разыскивают мужчину, бросившего на автостоянку два коктейля Молотова, сообщила прокуратура Приморского края.

«Предварительно установлено, что в ночное время 7 марта 2025 года мужчина забросил на огороженную территорию автостоянки по улице Ватутина в городе Артеме две бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание ворот стоянки. Вторая бутылка попала в припаркованный автомобиль, однако не воспламенилась», — говорится в релизе.

Личность поджигателя устанавливают, также идет оценка ущерба.

Ведомство уточнило, что проверку ведут по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».