В Приморье ищут мужчину, бросившего на автостоянку два коктейля Молотова

«Предварительно установлено, что в ночное время 7 марта 2025 года мужчина забросил на огороженную территорию автостоянки по улице Ватутина в городе Артеме две бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание ворот стоянки. Вторая бутылка попала в припаркованный автомобиль, однако не воспламенилась», — говорится в релизе.