В Приморье ищут мужчину, бросившего на автостоянку два коктейля Молотова

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. В Артеме разыскивают мужчину, бросившего на автостоянку два коктейля Молотова, сообщила прокуратура Приморского края.
«Предварительно установлено, что в ночное время 7 марта 2025 года мужчина забросил на огороженную территорию автостоянки по улице Ватутина в городе Артеме две бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание ворот стоянки. Вторая бутылка попала в припаркованный автомобиль, однако не воспламенилась», — говорится в релизе.
Личность поджигателя устанавливают, также идет оценка ущерба.
Ведомство уточнило, что проверку ведут по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».