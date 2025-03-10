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Рассмотрение иска к владельцу «Волгонефти-212» не стали переносить в Москву

КРАСНОДАР, 10 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края отказался переносить в Москву рассмотрение иска «Морспасслужбы» к владельцу танкера «Волгонефть-212», передает корреспондент РИА Новости.

«Морспасслужба» обратилось в суд с иском к судовладельцу «Волгонефти-212» — компании ООО «Кама Шиппинг» и ООО «КАМАТРАНСОЙЛ». При этом третьими лицами по иску проходят САО «ВСК» и компания-судовладелец «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть».

В ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Кубани представитель ЗАО «Волгатранснефть» ходатайствовала об изменении юрисдикционной подсудности по месту нахождения ответчика, а не по месту причинения ущерба. «Мы считаем, что в данном случае подлежат применению общие нормы Арбитражного процессуального кодекса, в частности нормы о рассмотрении споров по месту нахождения ответчиков. У нас ответчика два расположены на территории Пермского края, ответчик три — зарегистрирован в Москве, и мы полагаем, что в данном случае возможно применение альтернативной подсудности — то есть передача дела на рассмотрение по местонахождению одного из ответчиков. Считаем, что арбитражный суд города Москвы имеет компетенцию рассматривать спор по настоящему делу», — сказала представитель компании.

Представитель ООО «Кама Шиппинг» и ООО «КАМАТРАНСОЙЛ» поддержал данное ходатайство. Представитель «Морспасслужба» не поддержала его ссылаясь на судебную практику.

«В удовлетворении ходатайства о передачи дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы отказать», — огласила решение судья.

Рассмотрение дела по существу назначено на 7 апреля.