Рассмотрение иска к владельцу «Волгонефти-212» не стали переносить в Москву

«Морспасслужба» обратилось в суд с иском к судовладельцу «Волгонефти-212» — компании ООО «Кама Шиппинг» и ООО «КАМАТРАНСОЙЛ». При этом третьими лицами по иску проходят САО «ВСК» и компания-судовладелец «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть».
В ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Кубани представитель ЗАО «Волгатранснефть» ходатайствовала об изменении юрисдикционной подсудности по месту нахождения ответчика, а не по месту причинения ущерба. «Мы считаем, что в данном случае подлежат применению общие нормы Арбитражного процессуального кодекса, в частности нормы о рассмотрении споров по месту нахождения ответчиков. У нас ответчика два расположены на территории Пермского края, ответчик три — зарегистрирован в Москве, и мы полагаем, что в данном случае возможно применение альтернативной подсудности — то есть передача дела на рассмотрение по местонахождению одного из ответчиков. Считаем, что арбитражный суд города Москвы имеет компетенцию рассматривать спор по настоящему делу», — сказала представитель компании.
Представитель ООО «Кама Шиппинг» и ООО «КАМАТРАНСОЙЛ» поддержал данное ходатайство. Представитель «Морспасслужба» не поддержала его ссылаясь на судебную практику.
«В удовлетворении ходатайства о передачи дела по подсудности в Арбитражный суд Москвы отказать», — огласила решение судья.
Рассмотрение дела по существу назначено на 7 апреля.