Рассмотрение иска к владельцу «Волгонефти-212» не стали переносить в Москву

В ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Кубани представитель ЗАО «Волгатранснефть» ходатайствовала об изменении юрисдикционной подсудности по месту нахождения ответчика, а не по месту причинения ущерба. «Мы считаем, что в данном случае подлежат применению общие нормы Арбитражного процессуального кодекса, в частности нормы о рассмотрении споров по месту нахождения ответчиков. У нас ответчика два расположены на территории Пермского края, ответчик три — зарегистрирован в Москве, и мы полагаем, что в данном случае возможно применение альтернативной подсудности — то есть передача дела на рассмотрение по местонахождению одного из ответчиков. Считаем, что арбитражный суд города Москвы имеет компетенцию рассматривать спор по настоящему делу», — сказала представитель компании.