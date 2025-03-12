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В Фергане обнаружена подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков: изъято «товара» на 700 тысяч долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 12 марта). Сотрудники Службы государственной безопасности провели спецоперацию в махалле «Миндонабад» Ферганского района, в ходе которой была выявлена подпольная лаборатория, занимающаяся производством синтетических наркотиков.

Как работала лаборатория?

Следствие установило, что трое жителей Маргилана арендовали дом за 250 долларов в месяц и использовали его для изготовления наркотических веществ.

Во время обыска изъято: 8,1 кг синтетического психостимулятора Альфа-PVP, 4,2 кг наркотика спайс, 427 г мефедрона, 12 кг специальных химических веществ и 13 кг табачных изделий.

По данным экспертизы, общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 9,1 миллиарда сумов (примерно 700 тысяч долларов).

Как действовали преступники?

Злоумышленники работали через интернет и получали сырье от криминальной сети, занимающейся сбытом наркотиков. Они оформляли заявки на поставки химикатов, после чего кураторы передавали им необходимое сырье.

После производства синтетические наркотики расфасовывались и закладывались в тайники по всей области. Координаты закладок отправлялись сообщникам. За свою преступную деятельность подозреваемые получали зарплату в криптовалюте — 500 долларов в неделю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.