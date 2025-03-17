В Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения на участника СВО

Как сообщал Mash в Башкирии, кавалер ордена Шаймуратова и участника взятия Бахмута после возвращения домой купил машину. На автомобиль позарился другой горожанин — мигрант. Угрожая пистолетом, тот заставил ветерана спецоперации перепродать ему машину по дешёвке. Против иностранца возбудили несколько дел за вымогательство. Однако за несколько дней до очной ставки к пострадавшему домой вломились двое мужчин — выбили зубные протезы, порвали губу. Нападавшие требовали изменить показания.
«В настоящее время следователями СК организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По ранее возбужденному делу фигурант содержится под стражей», — уточнили в пресс-службе СК России по РБ.