В Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения на участника СВО

Как сообщал Mash в Башкирии, кавалер ордена Шаймуратова и участника взятия Бахмута после возвращения домой купил машину. На автомобиль позарился другой горожанин — мигрант. Угрожая пистолетом, тот заставил ветерана спецоперации перепродать ему машину по дешёвке. Против иностранца возбудили несколько дел за вымогательство. Однако за несколько дней до очной ставки к пострадавшему домой вломились двое мужчин — выбили зубные протезы, порвали губу. Нападавшие требовали изменить показания.