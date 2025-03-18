Большинство отравившихся учеников СУНЦ УрФУ выздоровели

Лицеистов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) продолжают выписывать из больниц. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
По информации ведомства, в стационарах на данный момент остаются семь человек, их состояние оценивается как удовлетворительное, передает «КП-Екатеринбург».
Массовое отравление произошло 12 марта в общежитии СУНЦ УрФУ. Подростки начали жаловаться на ухудшение самочувствия и признаки отравления. В результате у 47 человек выявили норовирус, такой же диагноз подтвердился и у двух сотрудников пищеблока.
ЕАН писал, что администрация СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге оказывает давление на учеников после массового отравления. Об этом главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной заявили лицеисты.
«Сейчас мне пишет большое количество учеников этого центра. Они говорят, что на них оказывается давление со стороны администрации заведения. Ребятам якобы запрещают рассказывать о произошедшем, угрожая отчислением и выселением из общежития. Получается, что руководство лицея, вероятно, пытается препятствовать ходу следствия. Кроме того, лицеисты рассказывают о том, что родителей просят забирать из интерната иногородних детей домой, хотя они также могут быть нездоровы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.