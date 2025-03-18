Тело умершего нашли недалеко от поселка Красный Сад в Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области обнаружили умершего, тело которого с течением времени претерпело некоторые изменения. Сейчас ведется доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Как уточнили в ведомстве, тело нашли недалеко от поселка Красный Сад. Следователи работают с прошедшего воскресенья, 16 марта. К этому моменту место происшествия и погибшего уже осмотрели.
— Для выяснения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.
Процессуальное решение примут по результатам проверки.