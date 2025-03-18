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Тело умершего нашли недалеко от поселка Красный Сад в Ростовской области

В Ростовской области обнаружили умершего, следователи уже проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области обнаружили умершего, тело которого с течением времени претерпело некоторые изменения. Сейчас ведется доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Как уточнили в ведомстве, тело нашли недалеко от поселка Красный Сад. Следователи работают с прошедшего воскресенья, 16 марта. К этому моменту место происшествия и погибшего уже осмотрели.

— Для выяснения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.

Процессуальное решение примут по результатам проверки.