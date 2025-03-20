В Омской области с 15 апреля могут ввести особый противопожарный режим

Министерство по обеспечению безопасности Омской области предложило ввести особый противопожарный режим с 15 апреля по 15 июня 2025 года.
Ограничения коснутся Омска и 21 района Омской области. В этот список войдут Азовский, Горьковский, Исилькульский и Калачинский районы. С 20 апреля к ним добавятся еще 11 районов, среди которых Большереченский, Знаменский, Колосовский, Тюкалинский и Усть-Ишимский. В этом случае режим может продлиться до 20 июня, с дальнейшей корректировкой сроков в зависимости от пожарной обстановки.
В период действия особого противопожарного режима запрещается разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и выжигание травы, в том числе и на дачных участках. Также планируется ограничить доступ в лесные массивы и запретить использование мангалов.
Ранее мы рассказывали, что в Омской области из-за непогоды отменили несколько автобусных маршрутов.