В Омской области с 15 апреля могут ввести особый противопожарный режим

Ограничения коснутся Омска и 21 района Омской области. В этот список войдут Азовский, Горьковский, Исилькульский и Калачинский районы. С 20 апреля к ним добавятся еще 11 районов, среди которых Большереченский, Знаменский, Колосовский, Тюкалинский и Усть-Ишимский. В этом случае режим может продлиться до 20 июня, с дальнейшей корректировкой сроков в зависимости от пожарной обстановки.