Воруют энергетики и шоколад: в Новосибирске всплеск детских краж

С наступлением школьных каникул в Новосибирске резко увеличивается количество детских преступлений. В частности — краж в магазинах.
Но Агентство Безопасности «Гвардия» уже сейчас фиксирует рост таких преступлений. Так, 18 марта подростки похитили из магазина в Центральном районе бутылку водки, чтобы выпить ее, а 19 марта аналогичный случай произошел в Ленинском.
«Сегодня в 13:08 кнопку тревожной сигнализации нажали в супермаркете на площади Маркса. Сотрудник службы безопасности указал на мальчика и девочку, которые совершили серию краж. В этом году они четыре раза украли спиртное и продукты на общую сумму около пяти тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Похитителями-рецидивистами оказались 15-летние подростки. Обоих задержали и передали в отдел полиции «Ленинский».
19 марта также за кражу задержали двух мальчиков. Они вынесли из магазина в Центральном районе Новосибирска шоколад. Еще двух подростков поймали за хищение энергетиков, а 12-летнюю девочку — за неоплаченные лимонад и конфеты в Октябрьском районе города. Гвардейцы отпустили ребят под ответственность родителей.
Кроме того, за минувшие сутки сотрудники ГВАРДИИ пресекли еще восемь краж, которые совершили взрослые.