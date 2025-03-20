Воруют энергетики и шоколад: в Новосибирске всплеск детских краж

«Сегодня в 13:08 кнопку тревожной сигнализации нажали в супермаркете на площади Маркса. Сотрудник службы безопасности указал на мальчика и девочку, которые совершили серию краж. В этом году они четыре раза украли спиртное и продукты на общую сумму около пяти тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.