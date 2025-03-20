В Омской области завели уголовное дело о халатности против органов опеки

В Омской области завели уголовное дело о халатности из-за смерти маленького мальчика, которого убил отчим. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной стало то, что они игнорировали информацию из больницы о травмах двухлетнего ребёнка в посёлке Муромцево. Должностные лица не приняли должных мер по защите прав ребёнка, формально рассматривая поступающие из больницы сведения о его травмах.
Напомним, что в райцентре Муромцево Омской области 14 марта 2025 года простились с двухлетним мальчиком, до смерти забитым своим отчимом. Малыш всего лишь стоял в дверном проёме и тем самым якобы мешал «папаше» попасть в дом. В гневе мужчина пнул ребёнка, а потом начал бить его руками по голове. От полученных травм малыш скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего. Омич находится в СИЗО. Мать погибшего мальчика на данный момент беременна четвёртым ребёнком.