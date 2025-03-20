В Омской области завели уголовное дело о халатности против органов опеки

Напомним, что в райцентре Муромцево Омской области 14 марта 2025 года простились с двухлетним мальчиком, до смерти забитым своим отчимом. Малыш всего лишь стоял в дверном проёме и тем самым якобы мешал «папаше» попасть в дом. В гневе мужчина пнул ребёнка, а потом начал бить его руками по голове. От полученных травм малыш скончался на месте.