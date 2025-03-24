В Москве начался пожар в элитных апартаментах «Роза Росса»

По данным Telegram-канала Mash, огонь охватил пентхаус на верхнем этаже жилого комплекса (ЖК) «Роза Росса» на Зубовской улице. Сообщается, что загорелась временная конструкция из деревянных балок, покрытая пластиком, площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. Telegram-канал «Москвач» утверждает, что ранее на крыше здания проводили сварочные работы, а на Зубовской улице перекрыли движение из-за происшествия. По их данным, площадь пожара достигла 400 кв. м.