Поиски свернули: стала известна судьба пропавшей в Башкирии 22-летней девушки

В Башкирии прекратили поиски 22-летней Анастасии Куенковой из села Минзитарово Иглинского района.
Напомним, девушка ушла из дома накануне, 24 марта. Почти сутки ее близкие не знали ничего о ее судьбе: на связь пропавшая не выходила, а близкие не догадывались, где она может остаться на ночь.
Спустя несколько часов активных поисков стало известно, что девушка найдена живой. Где все это время была Анастасия, волонтеры БашРегионСпас не сообщают.
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