Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски свернули: стала известна судьба пропавшей в Башкирии 22-летней девушки

Пропавшую в Башкирии 22-летнюю девушку нашли живой.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прекратили поиски 22-летней Анастасии Куенковой из села Минзитарово Иглинского района.

Напомним, девушка ушла из дома накануне, 24 марта. Почти сутки ее близкие не знали ничего о ее судьбе: на связь пропавшая не выходила, а близкие не догадывались, где она может остаться на ночь.

Спустя несколько часов активных поисков стало известно, что девушка найдена живой. Где все это время была Анастасия, волонтеры БашРегионСпас не сообщают.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.