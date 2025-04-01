В Уфе во встречном ДТП пострадал 18-летний мотоциклист.

18-летний водитель мототранспорта пострадал при столкновении с машиной. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, днем 31 марта 30-летний водитель за рулем «Ниссан Кашкай», следуя по улице Баязита Бикбая, при повороте во двор допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Баджадж Пульсар», под управлением 18-летнего уфимца.