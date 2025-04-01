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В Уфе во встречном ДТП пострадал 18-летний мотоциклист

В Уфе во встречном ДТП пострадал 18-летний мотоциклист.

Источник: ГАИ Уфы

18-летний водитель мототранспорта пострадал при столкновении с машиной. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, днем 31 марта 30-летний водитель за рулем «Ниссан Кашкай», следуя по улице Баязита Бикбая, при повороте во двор допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Баджадж Пульсар», под управлением 18-летнего уфимца.

Водитель мототранспорта с различными травмами обратился в больницу и после оказания медицинской помощи его отпустили.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали разбирательство.