Таинственный Aurus с поддельными документами Управделами президента России остановили в Москве: подробности

Водитель, сидевший за рулём Aurus, протянул патрульным документы, и по ним выходило так, что машина приписана к автомобильному парку Управления по делам президента России. Якобы, документ был выдан в 2022 году. И схема могла бы сработать, попадись мошенникам правоохранители менее внимательные и знающие. Патрульные знали, что Aurus начали использовать в АП только в 2024 году, и он никак не мог появиться там за два года до этого.