Таинственный Aurus с поддельными документами Управделами президента России остановили в Москве: подробности

Случается такое, что самые рядовые случаи становятся темой для масштабных теорий заговора и интереса. Так случилось в Москве, где сотрудники ГИБДД спокойно несли дежурство, не подозревая, что скоро им придётся столкнуться с «Управлением делами президента России». Вернее, с теми, кто пытался выдать себя за работников Администрации Президента.
Как рассказал KP.RU источник, 28 марта 2025 года в районе Коптево был остановлен Aurus премиум-класса с мигалкой. По всем показателям, вроде как, машина серьёзных людей, однако же патрульные призвали его остановиться. Почему автомобиль вызвал подозрения правоохранителей — не ясно, однако предчувствие их не подвело.
Водитель, сидевший за рулём Aurus, протянул патрульным документы, и по ним выходило так, что машина приписана к автомобильному парку Управления по делам президента России. Якобы, документ был выдан в 2022 году. И схема могла бы сработать, попадись мошенникам правоохранители менее внимательные и знающие. Патрульные знали, что Aurus начали использовать в АП только в 2024 году, и он никак не мог появиться там за два года до этого.
В Москве поймали Aurus с поддельными документами администрации президента, фото: Autonews.ru.
Заподозрив неладное, сотрудники ГИБДД начали более глубокую проверку. Уточнили VIN номера, однако, несмотря на то, что госномера на автомобиле были настоящими, эта проверка не дала никакого результата. После этого правоохранители решили перестраховаться, и задержали водителя вместе с его автомобилем стоимостью свыше 40 млн рублей.
В настоящее время странного человека, представляющегося работником Администрации Президента, допрашивают, а его машина конфискована для всесторонней проверки. Возбуждено уголовное дело о подделке документов, однако пока не ясно, что кроется за этим преступлением, и что удастся обнаружить следователям.
Напомним, что в марте 2025 года руководителей политических партий в Государственной Думе России пересадили с иномарок на отечественные автомобили Aurus. Процесс замены идёт неспешно, и в 2022 году чиновники никак не могли пользоваться казёнными элитными «Аурусами». А значит, и официально зарегистрировать их в то время ведомства не могли.