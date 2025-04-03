Мама пропавшего подростка из Новосибирска обратилась с видеообращением

В Новосибирской области третий день не утихают поиски 14-летнего Платона Шутова, который исчез 30 марта. Мальчик ушёл из дома на прогулку, не взяв с собой ни телефона, ни ключей, ни денег. Его местонахождение остаётся неизвестным.
О пропаже подростка стало известно 31 марта, когда в отряд «ЛизаАлерт» поступило сообщение. Волонтёры оперативно подключились к делу: обзвонили больницы, связались со скорой помощью и запустили информационную кампанию в соцсетях. В первый день на поиски вышли свыше 80 человек, а 1 апреля группы работали до глубокой ночи. С 2 апреля поиски переведены в автономный режим: ориентировки активно распространяются онлайн и передаются службам, а поступающие данные тщательно проверяются.
Мама Платона записала видеообращение, в котором просит жителей Новосибирска помочь найти сына. «Он ушёл гулять без телефона и может быть где угодно», — поделилась она, призывая всех быть внимательными.
Приметы подростка: рост 175 см, худощавый, тёмно-русые волосы, карие глаза, носит очки. Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные спортивные штаны, тёмные ботинки и чёрную кожаную кепку с круглым козырьком.
Если вам что-то известно о Платоне, звоните: 112 или