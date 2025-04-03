Мама пропавшего подростка из Новосибирска обратилась с видеообращением

О пропаже подростка стало известно 31 марта, когда в отряд «ЛизаАлерт» поступило сообщение. Волонтёры оперативно подключились к делу: обзвонили больницы, связались со скорой помощью и запустили информационную кампанию в соцсетях. В первый день на поиски вышли свыше 80 человек, а 1 апреля группы работали до глубокой ночи. С 2 апреля поиски переведены в автономный режим: ориентировки активно распространяются онлайн и передаются службам, а поступающие данные тщательно проверяются.