В Хабаровском крае девушка купила воздух за 100 тысяч

Ещё в 2022 году женщина через интернет связалась с неизвестным мужчиной, который пообещал ей «права без экзаменов». За свои «услуги» он запросил 100 тысяч рублей. Деньги женщина перевела, надеясь вскоре получить заветную пластиковую карточку. Но «помощник» перестал выходить на связь, а история привлекла внимание правоохранителей.