В Хабаровском крае девушка купила воздух за 100 тысяч

В Хабаровском крае 27-летняя жительница Хабаровского района решила «срезать путь» к водительскому удостоверению и лишилась не только денег, но и спокойствия — теперь она сама обвиняемая по уголовному делу, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
Ещё в 2022 году женщина через интернет связалась с неизвестным мужчиной, который пообещал ей «права без экзаменов». За свои «услуги» он запросил 100 тысяч рублей. Деньги женщина перевела, надеясь вскоре получить заветную пластиковую карточку. Но «помощник» перестал выходить на связь, а история привлекла внимание правоохранителей.
Следователи установили, что сама хабаровчанка фактически пыталась передать взятку должностному лицу — пусть и через посредника, которого она даже не знала. Теперь ей вменяется покушение на дачу взятки — преступление, за которое может грозить до восьми лет лишения свободы.
Следственное управление напоминает: получить права можно только законным путём. Любая попытка обойти систему — это риск потерять и деньги, и свободу. К тому же, как показывает практика, мошенники не стесняются обманывать даже тех, кто сам готов пойти на преступление.