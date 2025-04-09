Инициатор стрельбы в центре Перми осужден за хулиганство

Как сообщает пресс-служба суда, в ходе рассмотрения дела установлено, что в октябре минувшего года Азимов, находясь в ТРК «Колизей Атриум» и его окрестностях, используя малозначительный повод, вступил в конфликт с тремя посетителями клуба DOCKI. Желая противопоставить себя обществу, обвиняемый нанес двум мужчинам удары по различным частям тела, неоднократно произвел в них выстрелы из пневматического газобаллонного пистолета. Также он высказал одному из них и находившейся рядом девушке угрозу убийством и распылил мужчине в лицо газ.