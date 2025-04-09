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В Молдове отправили мошенников за решётку: Два иностранца проведут 5 лет в тюрьме за вымогательство денег

Двое молодых людей — 20 и 24 лет, иностранные граждане — были приговорены к тюремному заключению, сообщает Генеральная прокуратура (ГП).

Источник: procuratura.md

Молодой человек — уроженец Эстонии, а девушка — из Украины, были признаны виновными в совершении мошенничества, в результате обмана, организованного в течение 2024 года.

"Согласно обвинению, предъявленному прокурорами, оба обвиняемых совместно с другими неустановленными лицами разработали схему, по которой связывались по телефону с жертвами, информируя их о том, что якобы их родственник попал в аварию, с целью вымогательства денежных средств.

Обвиняемый обманул женщину примерно на 3000 евро, а мужчину — на 120 000 леев.

Обвиняемая попыталась ввести в заблуждение мужчину на сумму 10 000 евро, однако, поскольку тот понял, о какой схеме идет речь, и помог правоохранительным органам, женщина была задержана с поличным", — говорится в сообщении, опубликованном ГП.

20-летний молодой человек был приговорен к 5 годам лишения свободы. Также он лишён права занимать должности или осуществлять деятельность, связанную с управлением имуществом других лиц, сроком на 3 года. В дополнение к этому, с обвиняемого будет взыскана сумма в размере 227 954 леев в качестве компенсации для потерпевших сторон.

24-летней девушкой приговорена к 5 годам лишения свободы. Кроме того, она уплатит штраф в размере 5000 условных единиц, что эквивалентно 250 000 леев.

Оба обвиняемых будут депортированы из Республики Молдова после отбытия наказания.

Государственные обвинители заявляют, что обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, в то время как обвиняемая свою вину не признала.

Приговоры не являются окончательными и могут быть обжалованы в течение 15 дней в Апелляционной палате.