В Молдове отправили мошенников за решётку: Два иностранца проведут 5 лет в тюрьме за вымогательство денег

20-летний молодой человек был приговорен к 5 годам лишения свободы. Также он лишён права занимать должности или осуществлять деятельность, связанную с управлением имуществом других лиц, сроком на 3 года. В дополнение к этому, с обвиняемого будет взыскана сумма в размере 227 954 леев в качестве компенсации для потерпевших сторон.