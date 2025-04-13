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В Башкирии вандалы атаковали общественные туалеты

В Башкирии вандалы атаковали общественные туалеты.

Источник: telegram-канал администрации Янаульского района

В Янауле вандалы разгромили общественные туалеты в городском парке и на ёлочной площади.

«Разгорается настоящая беда — вандализм, который не щадит даже самые элементарные удобства, созданные для горожан», — возмутились в администрации Янаульского района.

Хулиганы выломали двери туалетов, облицовочную плитку, сломали сушилки, исписали стены нецензурными надписями, а раковины забили шелухой семечек.

Коммунальщики города постоянно восстанавливают туалеты и наводят в них порядок. При этом в муниципалитете отметили, что горожане могут потерять возможность пользоваться удобствами вовсе.

«Как же обидно осознавать, что наше общество может так легко отвернуться от того, что должно служить нам всем», — написала районная администрация в соцсетях.

Ранее уличные вандалы разрисовали остановку общественного транспорта в Кировском районе Уфы и испортили детскую площадку на набережной реки Стерля в Стерлитамаке.