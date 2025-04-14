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В Керчи собрали мазутные пятна вдоль улицы Нижнеприморской

К работам привлекли больше 100 человек.

Источник: пресс-служба администрации Керчи

В воскресенье, 13 апреля, в Керчи собрали мазутные пятна вдоль улицы Нижнеприморской. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.

«В Керчи была проделана большая работа по очистке от нефтепродуктов береговой линии вдоль улицы Нижнеприморской», — рассказал градоначальник.

Руководитель администрации отметил, что там трудились больше 100 человек. К работам привлекли спасателей, сотрудников администрации и волонтеров. Уборка пятен мазута завершилась в 18.55. Каторгин поблагодарил людей за работу.