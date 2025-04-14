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Движение на Рябиновой улице восстановлено после прорыва трубы водоснабжения

Движение транспорта на ул. Рябиновая на западе столицы восстановлено после прорыва трубы водоснабжения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«Движение восстановлено», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в связи с аварией движение транспорта было ограничено по двум полосам на участке ул. Рябиновая от д. 14 до перекрестка с ул. Верейская.