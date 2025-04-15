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Toyota Chaser опрокинуло на крышу на оживленной дороге во Владивостоке

После столкновения с Nissan Serena автомобиль Toyota Chaser отбросило в бордюр, а в дальнейшем еще перевернуло на крышу на дорогу в районе Чуркина.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке в районе Чуркина на улице Вязовой произошло ДТП. В результате столкновения Nissan Serena и Toyota Chaser, второй оказался перевернутым на крышу прямо на проезжей части.

Nissan Serena, совершая разворот, не уступил дорогу Toyota Chaser и ударил его в левую сторону. По инерции Toyota Chaser откинуло в бордюр, после чего он перевернулся.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и аварийный комиссар. Водитель Toyota Chaser был госпитализирован в больницу.

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора из машины Toyota Chaser. На видео видно, как водитель Nissan Serena не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу встречному автомобилю, врезался в него.