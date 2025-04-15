Toyota Chaser опрокинуло на крышу на оживленной дороге во Владивостоке

Во Владивостоке в районе Чуркина на улице Вязовой произошло ДТП. В результате столкновения Nissan Serena и Toyota Chaser, второй оказался перевернутым на крышу прямо на проезжей части.
Nissan Serena, совершая разворот, не уступил дорогу Toyota Chaser и ударил его в левую сторону. По инерции Toyota Chaser откинуло в бордюр, после чего он перевернулся.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и аварийный комиссар. Водитель Toyota Chaser был госпитализирован в больницу.
Момент ДТП попал на запись видеорегистратора из машины Toyota Chaser. На видео видно, как водитель Nissan Serena не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу встречному автомобилю, врезался в него.