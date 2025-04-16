ВСУ совершили более 500 атак БПЛА по Курской области с начала года

С 1 января по 15 апреля 2025 года Вооружённые силы Украины совершили 524 атаки на Курскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, только за весенний период — в марте и первой половине апреля — по территории региона было запущено 303 дрона. Эти удары стали наиболее интенсивными с начала года, отмечают источники.
Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла по Курску комбинированный удар с использованием беспилотников типов PD-2 и «Лютый», что свидетельствует о применении различных тактических решений в ходе атак.
Также стало известно о гибели в Курске 85-летней женщины. Девять человек пострадали.