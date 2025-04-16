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ВСУ совершили более 500 атак БПЛА по Курской области с начала года

В марте и первой половине апреля по территории региона было запущено 303 дрона.

Источник: Аргументы и факты

С 1 января по 15 апреля 2025 года Вооружённые силы Украины совершили 524 атаки на Курскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, только за весенний период — в марте и первой половине апреля — по территории региона было запущено 303 дрона. Эти удары стали наиболее интенсивными с начала года, отмечают источники.

Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла по Курску комбинированный удар с использованием беспилотников типов PD-2 и «Лютый», что свидетельствует о применении различных тактических решений в ходе атак.

Также стало известно о гибели в Курске 85-летней женщины. Девять человек пострадали.