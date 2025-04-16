Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич из-за границы давал инструкции как обойти статью об экстремизме

Мужчине грозит 6 лет лишения свободы за экстремистскую деятельность.

Источник: Комсомольская правда

Следователями СУ СК России по Омской области открыли уголовное дело в отношении 38-летнего омича за экстремистскую деятельность. Мужчина, находясь за границей, подозревается в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации.

По версии следствия, с октября по декабрь 2024 года он распространял экстремистские материалы в одном из мессенджеров, а также давал инструкции по уклонению от ответственности за участие в деятельности данной организации.

Сейчас мужчина находится за пределами России. Следствие продолжает следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее мы писали, что Называевскую межрайонную прокуратуру возглавил Владислав Ракитянский.