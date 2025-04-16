Омич из-за границы давал инструкции как обойти статью об экстремизме

Следователями СУ СК России по Омской области открыли уголовное дело в отношении 38-летнего омича за экстремистскую деятельность. Мужчина, находясь за границей, подозревается в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации.
По версии следствия, с октября по декабрь 2024 года он распространял экстремистские материалы в одном из мессенджеров, а также давал инструкции по уклонению от ответственности за участие в деятельности данной организации.
Сейчас мужчина находится за пределами России. Следствие продолжает следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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