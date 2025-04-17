Экс-президента Киргизии Атамбаева признали виновным, но не наказали

Атамбаев был президентом Киргизии с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года. Летом 2019-го его задержали в резиденции в селе Кой-Таш. Операция длилась почти сутки, она переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев. Атамбаева лишили неприкосновенности, а позже — званий и наград. Против него было возбуждено несколько уголовных дел, но впоследствии экс-президента признали невиновным в злоупотреблении должностным положением и оправдали по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.