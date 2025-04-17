Экс-президента Киргизии Атамбаева признали виновным, но не наказали

Летом 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, но три года спустя решение отменили и направили дело на новое рассмотрение.
Экс-президента тогда освободили из колонии и разрешили выехать за границу на лечение — как сообщала Социал-демократическая партия Киргизии, в заключении здоровье Атамбаева сильно ухудшилось. Сейчас он находится за границей.
Батукаев в 2006 году был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. В 2013 году его освободили из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Батукаев уехал из Киргизии, а впоследствии выяснилось, что он здоров, а к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники. Атамбаева обвинили в коррупции.
Атамбаев был президентом Киргизии с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года. Летом 2019-го его задержали в резиденции в селе Кой-Таш. Операция длилась почти сутки, она переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев. Атамбаева лишили неприкосновенности, а позже — званий и наград. Против него было возбуждено несколько уголовных дел, но впоследствии экс-президента признали невиновным в злоупотреблении должностным положением и оправдали по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.