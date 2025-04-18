Петербурженка нашла мертвой 9-месячную дочь, оставленную с няней

Девятимесячная малышка умерла в Приморском районе при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Труп без внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления причины смерти, — уточняет новостное агентство.
Петербурженка, проживающая на улице Савушкина, утром 17 апреля оставила свою девятимесячную дочь под присмотром няни и уехала по делам. Женщины совместно проживали в одной квартире. Когда мать вернулась вечером, она обнаружила ребенка мертвым. Няни дома не было.
Около 21:10 мать вызвала экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть младенца. По факту проводится проверка. Устанавливается местонахождение 35-летней няни, которая на момент прибытия матери исчезла.
Ранее «КП-Петербург» писала, что мальчик неделю ходил с переломом позвоночника после ДТП на Плесецкой улице.