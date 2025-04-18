Петербурженка нашла мертвой 9-месячную дочь, оставленную с няней

Петербурженка, проживающая на улице Савушкина, утром 17 апреля оставила свою девятимесячную дочь под присмотром няни и уехала по делам. Женщины совместно проживали в одной квартире. Когда мать вернулась вечером, она обнаружила ребенка мертвым. Няни дома не было.