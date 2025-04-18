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Экс-гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому продлили условный срок

Требования прокурора об ужесточении приговора удовлетворены частично.

Челябинский облсуд рассмотрел апелляцию по делу Ходоровского об интимной связи с несовершеннолетними. Наказание экс-директору ЧЭМК ужесточили до 6 лет лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Бывшего руководителя обвиняли в развратных действиях и изготовлении порнографии. В декабре 2024 года Калининский райсуд приговорил Ходоровского к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Прокурор оспорил решение, настаивая на ужесточении наказания. Суд удовлетворил требования частично. Срок лишения свободы увеличили до шести лет, испытательный срок — до 4,5 лет.

«Учитывая возраст осуждённого (73 года), состояние здоровья (тяжелые заболевания, инвалидность), а также содействие в раскрытии и расследовании других преступлений, суд назначил Ходоровскому наказание в виде лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, вместе с Ходоровским по делу проходила 23-летняя Дарья Филичкина, которая, по версии следствия, устраивала ему встречи с детьми. В начале апреля суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима.