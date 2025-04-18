Запах выдал милиции белоруса, совершившего восемь краж в Светлогорском районе Гомельской области. Подробности, как одорологическая экспертиза сыграла ключевую роль в раскрытии целой серии краж, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
В ноябре прошлого года, воспользовавшись отсутствием владельцев, преступник проник в дачный дом в поселке Жердянский, взломав входную дверь.
По словам потерпевшей, злоумышленник не только похитил имущество, но и устроил своеобразный «пир»: распивал спиртные напитки, закусывал продуктами из хозяйских запасов, а также помыл столовые приборы. В завершение своего пребывания, он надел чистые наволочки на подушки и полежал на диване.
Прибывший на место происшествия эксперт Государственного комитета судебных экспертиз изъял две наволочки с дивана, предполагая наличие на них запаховых следов преступника. Проведенная впоследствии одорологическая экспертиза подтвердила наличие запахового следа на одной из наволочек.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции получили сведения о возможной причастности к данному преступлению, а также к ряду других, лица без определенного места жительства, имеющего богатое криминальное прошлое.
У подозреваемого были взяты образцы для проведения сравнительной одорологической экспертизы. Результаты двух исследований совпали: запаховый след, обнаруженный на наволочке оказался аналогичен запаху подозреваемого, который к тому же оказался причастен к совершению еще восьми преступлений на территории Гомельской области.
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