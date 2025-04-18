Запах выдал милиции белоруса, совершившего восемь краж

По словам потерпевшей, злоумышленник не только похитил имущество, но и устроил своеобразный «пир»: распивал спиртные напитки, закусывал продуктами из хозяйских запасов, а также помыл столовые приборы. В завершение своего пребывания, он надел чистые наволочки на подушки и полежал на диване.