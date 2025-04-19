Устроившему массовое ДТП водителю уфимской маршрутки могло стать плохо за рулем

Стала известна предварительная причина массовой аварии на проспекте Октября в Уфе. Напомним, около 10 утра на остановке «Универмаг Уфа» пассажирский микроавтобус № 171 протаранил припаркованные иномарки. В результате, пострадал сам водитель маршрутки и трое его пассажиров.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, мужчине могло стать плохо за рулем. Из-за ухудшения самочувствия водитель потерял управление над автобусом и выехал на встречную полосу.
— Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-служба надзорного ведомства.
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