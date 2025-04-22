В Самаре суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы за убийство девушки

24 мая прошлого года молодой человек приехал из Тольятти в Самару в гости к своему брату. Вместе они распивали спиртное. Когда брат заснул, осужденный пригласил знакомую девушку в квартиру. В ссоре он нанес ей более более 80 ударов ножом. Девушка умерла.