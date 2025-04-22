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В Самаре суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы за убийство девушки

В Самаре областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки.

Как сообщает прокуратура Самарской области, приговор вынесен по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины. Он признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

24 мая прошлого года молодой человек приехал из Тольятти в Самару в гости к своему брату. Вместе они распивали спиртное. Когда брат заснул, осужденный пригласил знакомую девушку в квартиру. В ссоре он нанес ей более более 80 ударов ножом. Девушка умерла.

Суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к 19 годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием первых пять лет в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима.