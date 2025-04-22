Мошенники обманули 11-летнего омича и похитили 425 тысяч рублей у его мамы

Позже ребёнку перезвонил другой мошенник, на этот раз под видом сотрудника портала. Он заявил, что в учётных записях семьи обнаружена подозрительная активность, и для защиты средств необходимо следовать инструкциям «банковского специалиста». Запугав ребёнка взломом аккаунта и утечкой данных злоумышленник, вынудил его сказать код из SMS.