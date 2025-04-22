Мошенники обманули 11-летнего омича и похитили 425 тысяч рублей у его мамы

По словам женщины, злоумышленники получили доступ к её банковским счетам через 11-летнего сына.
Как выяснилось, сначала подростку позвонил человек, представившийся заместителем директора школы. Он убедил мальчика, что раз в полгода родители и ученики обязаны обновлять пароли на портале «Госуслуги». Школьник назвал присланный в сообщении код, после чего разговор завершился.
Позже ребёнку перезвонил другой мошенник, на этот раз под видом сотрудника портала. Он заявил, что в учётных записях семьи обнаружена подозрительная активность, и для защиты средств необходимо следовать инструкциям «банковского специалиста». Запугав ребёнка взломом аккаунта и утечкой данных злоумышленник, вынудил его сказать код из SMS.
«Таким образом, аферисты получили доступ к банковским счетам мамы подростка, поскольку SIM-карта, которую использовал школьник, была оформлена на неё», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Спустя некоторое время женщина обнаружила в банковском приложении оформленную на её имя кредитную карту. Весь лимит в 350 тысяч рублей был снят, деньги перевели на неизвестный счёт. Также пропали ещё 75 тысяч рублей.
После разговора с сыном пострадавшая поняла, что он стал жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.