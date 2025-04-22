Четверо погибли в ДТП на трассе «Алматы — Бишкек»

«По факту дорожно-транспортного происшествия полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование. Дорожная авария произошла 21 апреля на 86 км автодороги “Алматы-Бишкек”. Установлено, что 22-летний водитель LAND ROVER RANGE ROVER, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание», — сообщили в пресс-служба департамента полиции в Алматинской области.
Водитель и двое пассажиров погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.
«Полиция региона призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и не нарушать требования дорожной безопасности. Помните, одно неверное решение за рулем может стоить жизни!» — заключили в департаменте полиции.