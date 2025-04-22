Четверо погибли в ДТП на трассе «Алматы — Бишкек»

«Полиция региона призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и не нарушать требования дорожной безопасности. Помните, одно неверное решение за рулем может стоить жизни!» — заключили в департаменте полиции.