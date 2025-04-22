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Анапа в опасности: выбросы мазута продолжаются, пляжи закроют для туристов

Пляжи Анапы продолжают оставаться под угрозой загрязнения мазутом. 22 апреля, в ходе очередного мониторинга побережья, были зафиксированы новые выбросы нефтепродуктов.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

На четырех участках побережья, включая пляж у устья реки Можепсин, в районе детского лагеря «Приморский», а также вблизи Витязево и Благовещенской, обнаружены следы мазута и мусора. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Власти Анапы уверяют, что проводят активные работы по очистке пляжей, однако ситуация остается напряженной. Очевидно, что загрязнение продолжается, несмотря на усилия по устранению проблемы.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в этом году пляжи Анапы будут закрыты для туристов. Это решение принято в связи с продолжающимися загрязнениями и опасностью для здоровья отдыхающих.

Туристам, которые планировали посетить Анапу этим летом, придется пересмотреть свои планы. Экологическая ситуация на побережье остается под контролем, но пока неизвестно, когда курорт сможет вернуться в привычный режим работы.